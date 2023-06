Größte PV-Anlage an Oberösterreichs Bundesschulen werkt in Perg

Exakt 362 Solarmodule auf dem Dach der HTL Perg bilden gemeinsam die derzeit größte Photovoltaikanlage in Österreich an Bundesschulen. Ihre Maximalleistung liegt bei 135 Kilowatt. Damit kann die Schule vor allem den gestiegenen Leistungsbedarf ihrer Server sowie Energie für die Klimatisierung der Klassenräume in der warmen Jahreszeit abdecken. Die überschüssige Energie wird in das öffentliche Stromnetz eingespeist, wobei hier ein vertraglicher Deckel von 70 Kilowatt eingezogen ist.

Geplant wurde die gesamte Anlage von einem Lehrer aus dem eigenen Haus. Werner Schöller absolvierte berufsbegleitend ein Studium an der JKU Linz und widmete seine Diplomarbeit aus dem Fachgebiet Umwelt-, Ressourcen- und Qualitätsmanagement der Konzeption von Photovoltaikanlagen für Schulen samt einer Analyse der Öko-Effizienz.

Diese Arbeit reichte Schöller vor zwei Jahren bei der Bildungsdirektion als Pilotprojekt für oberösterreichische Bundesschulen ein. Vor einem Jahr erfolgte die Ausschreibung für das Projekt. Bei der Umsetzung gab es dann Verzögerungen aufgrund von Lieferschwierigkeiten beim Wechselrichter. "Aber jetzt konnten wir die Anlage in Betrieb nehmen und sind damit sehr zufrieden", sagt Schöller.

Das Sonnenkraftwerk der HTL Perg dient mittlerweile als Richtschnur für die Errichtung vergleichbarer Anlagen auf Oberösterreichs Bundesschulen – u. a. im Schulzentrum Ried im Innkreis.

