Grillasche setzte in Aigen-Schlägl Holzlager in Brand

Bewohner eines Wohnhauses hatten am Nachmittag die vermutlich kalte Asche eines Holzgrillers in den Komposter geschüttet. Am Abend, kurz vor 21 Uhr, dürfte sich die Asche wieder entzündet und den Komposter in Brand gesetzt haben.

Das Feuer griff auf ein Brennholzlager über, das sich neben dem Komposter befand. Etwa zwölf Raummeter Brennholz, das in einem Holzunterstand gelagert war, geriet in Brand. Weder die Wohnungsinhaberin noch helfende Nachbarn brachten die Flammen unter Kontrolle. Die Feuerwehren Aigen im Mühlkreis und Schlägl rückten mit 50 Helfern zum Einsatzort aus. Wegen der großen Rauchsäule, die schon bei der Anfahrt zu sehen war, wurde Alarmstufe zwei ausgerufen.

Unter schwerem Atemschutz konnten die Feuerwehrleute den brennenden Holzstapel rasch löschen und das glosende Holz abkühlen. Am etwa eineinhalb Meter daneben liegenden Wohnhaus entstand kein Schaden.

Der Lebensgefährte der Bewohnerin erlitt bei den Löscharbeiten eine leichte Rauchgasvergiftung. Er konnte nach ambulanter Versorgung das Krankenhaus wieder verlassen. Ein Brandermittler wird am Montag die genaue Brandursache feststellen.

