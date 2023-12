Grenzwertiger Sound und viel mehr im Schloss

Die Band GrenzWertig vereint verschiedene Musikstile zu einem einzigartigen GrenzWertigen Sound. Mit einem breiten Instrumentarium, das von Zugin und Gitarre bis zu Blech- und Percussion-Instrumenten reicht, erschaffen die sechs Musiker musikalische Welten, die ihr Publikum in ihren Bann ziehen. Die Zuhörer lassen sich von der grenzwertigen Musik verzaubern und entdecken gemeinsam mit der Band neue musikalische Horizonte. Es ist ein Eintauchen in eine musikalische Reise, die über herkömmliche Grenzen hinausführt und ein unvergessliches Konzerterlebnis verspricht – und zwar am 9. März in der Schlosskirche Götzendorf um 19 Uhr. Wer Vorverkaufskarten unter den Christbaum legen will, kann diese um 25 Euro unter www.ticketlotse.com erwerben. Die Eintrittskarte berechtigt dabei nicht nur zum Konzerteintritt: Parallel dazu wird das Schloss Götzendorf zur großen Partybühne. Mehr dazu ist in wenigen Tagen zu erfahren.

