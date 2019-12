Grenzüberschreitendes Moor-Erlebnis verknüpft Naturschutz und Tourismus

Ihre ausgedehnten Moorgebiete zu pflegen, aber auch für eine sanfte touristische Nutzung zu öffnen, das haben sich die Gemeinde Liebenau und das rund 100 Kilometer entfernte Telc in Tschechien (Region Vysocina) zur gemeinsamen Aufgabe gemacht. Im Rahmen eines nun genehmigten EU-Interreg-Projekts wollen die Gemeinden darangehen, ihre Naturschätze als Basis für länderverbindende Nachbarschaftspflege zu verwenden. Geplant ist ein gemeinsamer "Naturschutz-, Erlebnis- und Bildungsraum".

Das Moor als Lebensschule

Das Projekt "Moorerlebnis" soll die nach wie vor gefährdeten Moor- und Feuchtflächen in ihrem Fortbestand sichern. Hierzu werden einerseits Schutzmaßnahmen in Form von Besucherlenkungen gesetzt, andererseits hat man sich vorgenommen, das Naturgut "Moor" für die Bevölkerung erlebbar zu machen und damit die Wertschätzung vor Ort für dieses besondere Ökosystem zu stärken. So werden in Moor-Workshops Naturführer ausgebildet und in Kooperation mit Universitäten Diplomarbeiten zur Erforschung der Moor-Ökologie angeregt.

Darüber hinaus sollen Tourismusaktivitäten der lokalen Bevölkerung auch Erwerbsmöglichkeiten eröffnen, wie Liebenaus Bürgermeister Erich Punz betont: "Über Parteigrenzen hinweg erwarten wir uns von diesem Projekt einen wichtigen Impuls für den Tourismus und die Lebensqualität in der Grenzregion."

Der Schwerpunkt der Gemeinde Liebenau wird im Bereich des Tannermoors liegen. Dabei ist eine Aufwertung der Besucherinfrastruktur (Sanitäranlagen, Parkplatz) vorgesehen. Lehrpfade und Ruhezonen sollen den Erlebniswert stärken. Auf tschechischer Seite entsteht in Telc in einem historischen Gebäude eine Moor-Dauerausstellung. In Summe wird mit diesen Aktivitäten ein Fördervolumen von 1,62 Mio. Euro in die Grenzregionen gebracht.

Die grenzüberschreitende Zusammenarbeit ist auch als Motor gedacht, um die geografische Randlage aufzulösen und einen ohnehin gewachsenen Natur- und Kulturraum mit seinen verbindenden Elementen bekannter zu machen. Offizieller Projektstart ist am 1. Jänner 2020.

Drehscheibe Mühlviertler Alm

Insgesamt beteiligen sich fünf Partner in Oberösterreich und Tschechien am Projekt. Der Verband Mühlviertler Alm übernimmt dabei die Gesamtprojektkoordination. Das sei eine große Wertschätzung für den Verband Mühlviertler Alm, sagt dessen Geschäftsführerin Renate Fürst: "Unser Verband beweist damit seine starke Rolle als Projektkoordinator und Projektentwickler in der Region." (lebe)

