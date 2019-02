Grenzüberschreitende Renovierung der Kirche Zettwing geht in die Zielgerade

WINDHAAG BEI FREISTADT. Letztes Überbleibsel eines im Verlauf tragischer Ereignisse ausgelöschten Grenzweilers.

Die mühevoll sanierte Maria-Geburt-Kirche in Zettwing Bild: Roiß

Die Renovierung der Maria-Geburt-Kirche in Zettwing/Cetviny geht nach drei Jahren intensiver Arbeit in ihr Finale. Das tschechisch-deutsch-österreichische Gemeinschaftsprojekt umfasst einen Kostenrahmen von fast 200.000 Euro und wird von sieben Förderstellen finanziert. Bauherr ist die rechtlich wieder entstandene Pfarre Cetviny. Der Administrator, Pavel Simák aus Kaplitz, betreut weitere elf Kirchen, unterstützt vom Bauamt der Diözese Budweis in Krumau.

Die Koordination erfolgt durch das "Zukunftsforum Freiwald", eine Plattform der Gemeinden Grünbach, Leopoldschlag, Rainbach, Sandl, St. Oswald und Windhaag. Bauexperten aus den Rotary Clubs Freistadt und Budweis sowie zahlreiche Dolmetscher unterstützen das Vorhaben ehrenamtlich. Der Verein der ehemaligen deutschen Pfarrangehörigen in Südböhmen, "Glaube und Heimat", ist wichtiger Projektpartner.

Ein trauriger Anblick anno 1990

Die günstige Lage direkt an der Maltsch zwischen der Steinernen Brücke in Mairspindt und der 300 Meter entfernten Holzbrücke bei der Lexmühle in Hammern macht Zettwing zu einem beliebten Ausflugsziel. Wie Phönix aus der Asche präsentiert sich die gotische Kirche mit den bis zu 600 Jahre alten Fresken auf dem Gelände des zerstörten Marktortes mit ehemals 100 Häusern.

Parallel zur Renovierung wird im Projekt "Erinnerungsort Zettwing" die bewegte Ortsgeschichte erforscht und aufgearbeitet. "Gerade im Jahr der Europawahl kann man aus den Irrungen des 20. Jahrhunderts gegenwartsbezogene Schlüsse ziehen", sagt Hubert Roiß vom Zukunftsforum. 1931 wohnten 523 Deutsche und 29 Tschechen in Zettwing. In der Zwischenkriegszeit profitierte man vom Schmuggel mit Tabak, Sacharin, Textilien und Schuhen. Der Zweite Weltkrieg endete für Zettwing im Chaos: Etwa ein Drittel der Zettwinger flüchtete über die Maltsch ins Mühlviertel. Der tschechische Kommissar Josef Chyle schützte die Verbliebenen vor Übergriffen durch die Rotgardisten. 1951 erklärten die Kommunisten Zettwing zur "verbotenen Zone", 1956 wurde der Marktort dem Erdboden gleichgemacht. Am 2. August 1990 wurde die Grenzkaserne aufgelöst, und übrig blieben die Kirchenruine sowie eine leere Kaserne als Mahnmale eines Unrechtsregimes. (polzer)

Zeitgeschichtliche Führungen: 0664/73 94 37 27

