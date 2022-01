Knapp 100 Kilometer lang ist die bei Sandl entspringende und später in Budweis in die Moldau mündende Maltsch. Auf einer Fließstrecke von rund 22 Kilometern Länge bildet die Maltsch zudem im Nordosten des Bezirks Freistadt die natürliche Grenze zwischen Österreich und Tschechien. In den vergangenen Jahrhunderten wurde dieser Grenzfluss durch zahlreiche Querbauwerke wirtschaftlich nutzbar gemacht – für Mühlen ebenso wie für die Holzschwemme.