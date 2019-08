Grenzstopp mit Folgen: So kamen TCM, Qigong und Tai-Chi an den Böhmerwald

Ein seltsames Grenzerlebnis ist verantwortlich dafür, dass in den 1980er Jahren ein Meeresbiologe, TCM-Therapeut und Qigong-Lehrer aus China am nördlichsten Punkt Oberösterreichs, in Schwarzenberg, hängenblieb. Man ließ ihn nicht über die Grenze zurück nach Deutsch- land, er musste dort Halt machen. Dass er mit den Menschen dort konnte, war schnell klar. Und auch, dass diese Region am Böhmerwald etwas Besonderes ist.

"Nach der Feng-Shui-Lehre sind die Höhenlage und die bewaldeten Hügel ideal für Herz und Lunge", sagt Sui Qingbo. Qingbo (Tchinbo gesprochen), wie er allgemein genannt wird, erkannte, dass der Ort ideal wäre für den Aufbau eines Zentrums für die von ihm ausgeübte Kunst der Lebenspflege. Die setzt nämlich nicht erst beim Kranken an, sondern regt den Gesunden an, durch Ernährung, Bewegung und konstruktives Denken Harmonie und Wohlbefinden so lange wie möglich zu erhalten.

Doch zuerst bauten Qingbo und seine Frau Du Hong Lena in Deutschland eine Existenz auf. Mit Hamburg als Zentrum, den Lao-shan-Bergen in Shandong, dem Franziskanerkloster Dietfurth und eben Schwarzenberg als Außenstellen für Kurse, Beratungen und die Ausbildung von Trainern.

Bewegungsmeditation stellte sich als idealer Ausgleich und Selbsthilfemethode für die in sitzenden, stressbelasteten Berufen tätigen Mittel- und Nordeuropäer heraus. Für Schwarzenberg, einst blühende Glashüttengemeinde am Dreiländereck, die seit Jahrzehnten wegen ihrer Randlage Einwohner verlor, waren die vielen Teilnehmer an den Workshops ein willkommenes Plus in der Nächtigungsbilanz.

Lena und Qingbo blicken auf eine solide praktische und theoretische Ausbildung in ihrer Heimatprovinz Shandong – übrigens die Partnerprovinz Oberösterreichs – zurück, sie als ausgebildete Physio- und Qigong-Therapeutin, er ursprünglich als für seine "goldenen Hände" bekannter Barfußarzt bei der Marine, in den Bewegungskünsten geschult vom Abt des Klosters in den Laoshan-Bergen nahe seiner Heimatstadt Qingdao. Anders als in der Tradition werden die Bewegungs- und Heilkünste heute breit angeboten, wissenschaftlich untersucht und auch in westlich orientierten Kliniken genützt.

Diese Verbindung zur Wissenschaft soll auch im neuen Bildungszentrum für TCM und Lebenspflege in Schwarzenberg hochgehalten werden. Das Paar – Lena ist Geschäftsführerin – hat die aufgelassene Volksschule gekauft und für Theorie- und Praxisunterricht sowie Therapie ausgebaut. Der 69-jährige Qingbo ist Ehrenprofessor der Medizin-Akademie in Shandong. Erst kürzlich war eine Delegation der Medizin-Universität Henan in Schwarzenberg und in den Nachbargemeinden Klaffer und Neureichenstein (Bayern) zu Gast.

Bildungszentrum eröffnet

Künftig soll es zur Kooperation der Uni mit dem Laoshan-Zentrum Schwarzenberg kommen, gemeinsam sollen Lehrmaterial ausgearbeitet, Kurse für die Massagemethode TuiNaAnMo und Qigong angeboten, ein TCM-Museum aufgebaut und Heilkräuterforschung betrieben werden.

Mittelfristig soll in Schwarzenberg auch eine akademische Ausbildung in TCM-Methoden angeboten werden, schmiedet Qingbo weitere Zukunftspläne. (ach)