Grenzpendler können Corona-Test beim Arbeitgeber vorlegen

Grenzpendler, die im Landkreis Freyung-Grafenau arbeiten, müssen ihren Corona-Test nun beim Arbeitgeber vorlegen. Für Grenzpendler aus Risikogebieten und damit auch aus den Gebieten in Tschechien oder Österreich wurde durch den Freistaat Bayern eine Testpflicht eingeführt. Einmal wöchentlich müssen demnach Einpendler aus Risikogebieten ein negatives Corona-Testergebnis vorweisen. Diese Regelung gilt für alle Personen, die aus einem Risikogebiet regelmäßig mindestens einmal wöchentlich nach Bayern einreisen, um sich dort aus beruflichen oder geschäftlichen Gründen zu Ausbildungszwecken oder zum Schul- oder Hochschulbesuch aufzuhalten. Um die regelmäßige Vorlage der Testergebnisse von Einpendlern sowohl für Arbeitnehmer als auch für Arbeitgeber möglichst unkompliziert und ohne größeren Aufwand zu gestalten, hat das Landratsamt Freyung-Grafenau nun durch eine Allgemeinverfügung festgelegt, dass diese Nachweise im Landkreis beim jeweiligen Arbeitgeber oder den Schulen und Hochschulen vorgelegt werden müssen. Vorsätzliche oder fahrlässige Verstöße der Grenzpendler aus Risikogebieten zur fristgerechten Vorlage eines Testergebnisses oder zur unverzüglichen Information stellen eine Ordnungswidrigkeit dar, die mit Geldbuße geahndet werden kann.

Nach Einschätzung von Landrat Sebastian Gruber haben die Betriebe vor Ort selbst den besten Überblick über ihre Arbeitnehmer, welche aus Risikogebieten kommen. Aktuell pendeln rund 1350 Personen aus Tschechien und etwa 90 aus Österreich in den Landkreis Freyung-Grafenau ein. Hinzu kommen Schüler aus beiden Ländern, die im Landkreis Freyung-Grafenau eine Schule besuchen. Ein Testzentrum gibt es in Philippsreut auf dem ehemaligen Zollabfertigungsgelände. Dort können sich von Montag bis Freitag in der Zeit von 10 bis 18 Uhr Pendler und Landkreisbürger auch ohne Voranmeldung testen lassen.

Tests ohne Voranmeldung

Wer getestet werden will oder muss, kommt mit den nötigen Dokumenten (Ausweisdokument, Versichertenkarte und bei Pendlern auch eine Arbeitgeberbescheinigung) und geschützt durch eine Mund-Nasen-Maske zu den Testzentren, weist sich dort aus und wird dann vor Ort entsprechend eingewiesen.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Coronavirus Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.