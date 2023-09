Grenzenlose Partnerschaft für den Tourismus

Das Falkensteiner Hotel in Bad Leonfelden will sich künftig umfassend für die gesamtheitliche Förderung der Tourismusregion Böhmerwald einsetzen. Den Auftakt bildet eine Kooperation mit dem tschechischen Urlaubsort Lipno. Ab September ist etwa bei einer Übernachtung in dem Viersterne-Hotel der Eintritt zum Baumwipfelpfad in Lipno enthalten.

Die Tourismusregion Böhmerwald, am Schnittpunkt von Deutschland, Österreich und Tschechien, ist eines der faszinierendsten großen Waldgebiete Mitteleuropas. Die Region gilt als Geheimtipp für Naturliebhaber und Erholungssuchende, denn die weite Landschaft verfügt wie kaum eine andere über unzählige Kraftplätze. Moosbewachsene Granitformationen in den weiten Wäldern der Region, malerische Flussläufe und atemberaubende Aussichtspunkte fangen die Energie der Natur ein und waren schon zu Zeiten der Kelten beliebte Riten Orte. Mitten in dieser mystischen Gegend liegt auch das Falkensteiner Mühlviertel, das nach einer umfassenden Renovierung seine Gäste seit April mit einem neuen All-Inclusive-Konzept willkommen heißt. Der Fokus liegt hier, wie berichtet, auf regionalen Produkten, die das Hotel von den zahlreichen Produzent der Umgebung bezieht. Man frühstückt regelrecht mit Ausblick auf die Weide der Milchkühe, von denen Joghurt und Käse stammen.

Regionale Entwicklung

Aber nicht nur die Regionalität der Produkte und Lieferanten ist ein Konzeptschwerpunkt des Hotels. Auch die Förderung der gesamten Ferienregion rund um den Böhmerwald wurde zum Programm ausgerufen. Den STartschuss für eine grenzüberschreitende Tourismuspartnerschaft macht eine Kooperation mit dem rund 25 Kilometer entfernten tschechischen Urlaubsort Lipno, welcher als Paradies für Aktivurlauber gilt. Neben den verschiedenen Wander- und Radwegen, dem Stausee Lipno, einem Hochseilpark oder einer Bobbahn, begeistert hier vor allem der Baumwipfelpfad jedes Jahr zahlreiche Besucher.

Dieser 600 Meter lange barrierefreie Höhenweg endet auf einem neunkantigen Aussichtsturm und bietet einen beeindruckenden Ausblick über die Region. Durch die neue Kooperation ist ab September der Eintritt zum Baumwipfelpfad in Lipno bei einer Übernachtung im Falkensteiner Mühlviertel inklusive. "Unsere Zusammenarbeit mit dem Urlaubsort Lipno ist der Start für eine ganzheitliche Förderung der Tourismusregion Böhmerwald. Wir möchten unseren Gästen in Zukunft die Möglichkeit geben, diese faszinierende Region zu erleben und ein grenzenloses Urlaubserlebnis zu genießen", sagt Falkensteiner-Manager Markus Röder. "Die Region rund um Lipno bietet ein großartiges Angebot an Aktivitäten für Groß und Klein. Besonders im Tourismus sind grenzüberschreitende Partnerschaften von großer Bedeutung, um die gesamte Region nachhaltig zu stärken und für Gäste noch attraktiver zu gestalten. Wir freuen uns darauf, unsere Zusammenarbeit mit dem Falkensteiner künftig noch weiter zu vertiefen", fügt Matìj Kratochvíl, CEO von Lipno Resort, hinzu. Weitere gemeinsame Projekte sind bereits in Planung.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper