"Grenze ist dicht, da gibt es keine Ausnahmen"

So wendete sich ein Oberkappler an die Medien, der in Wegscheid seine Pferde eingestellt hat und diese täglich füttern will. Er beklagte, dass ihn Polizisten nicht über die Grenze lassen. Sollte er bei der "Wiedereinreise" nach Österreich "erwischt" werden, drohe im gar eine 14-tägige Quarantäne, monierte der Pferdebesitzer. "Er weiß, dass er nicht ausreisen darf. Es gibt keine Ausnahmen für solche Fälle. Zuständig ist übrigens nicht die BH, sondern das Ministerium", sagte Bezirkshauptfrau Wilbirg Mitterlehner auf OÖN-Anfrage.

Quarantäne nach Zahnarzt

Selbiges gilt auch für einen Sarleinsbacher, der es geschafft hatte, einen Zahnarztbesuch in Wegscheid zu absolvieren. Dafür hatte er eine Bestätigung vom Arzt. Bei der späteren Einreise nach Österreich folgten ein Gesundheitscheck und die Verordnung einer Heimquarantäne von 14 Tagen.

Auch dafür gibt es infolge einer eindeutigen Rechtslage keine Ausnahme: Es handelt sich um eine gesetzliche Verordnung des Bundesministeriums, die es einzuhalten gilt. Jeder Österreicher, der nicht im gewerblichen Verkehr, im Güterverkehr oder im Pendlerverkehr fährt und ohne einen negativen Covid19-Test, der nicht älter als vier Tage ist, nach Österreich will, muss 14 Tage in freiwillige Selbstquarantäne. So will es das Gesetz.