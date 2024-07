Greiner Stadtgarten: Dieser Platz ist zu schön, um daran vorbei zu gehen

Zwischen Parkplatz und Aufgang zur Hauptstraße liegt am östlichen Ufer des Greinerbachs eine Grünfläche, die in den vergangenen Monaten mit viel Schweiß, Einsatz und Blick fürs Detail zum "Stadtgarten" aufgewertet wurde. Dafür verantwortlich ist das Kulturkollektiv "Stadt Land Fluss" mit seinen Obfrauen Sarah Maria Saminger und Melanie Janz sowie zahlreichen freiwilligen Helferinnen und Helfern. Am Sonntag wurde der Platz mit einem Gartenfest eröffnet.

Ein Blickfang im Garten sind die Sitzgelegenheiten in Form großer Granitstufen, die wie eine kleine Arena angelegt sind. Sie ermöglichen einen Ausblick auf die Donau und den Brandstetterkogel. Eine Holzplattform unter einem alten Nussbaum kann künftig für kleinere Veranstaltungen genutzt werden. Begrenzt wird der Stadtgarten durch eine 17 Meter lange Apfelhecke. Trockensteinmauern, Stöckelpflaster-Wege, Holzzäune und eine vielfältige Bepflanzung vervollständigen den Reiz des Stadtgartens. "Viele Gäste haben uns bei der Eröffnung gesagt, dass der Platz von drinnen noch viel schöner ist als man es schon beim Vorbeigehen erahnt", freuen sich Saminger und Janz über viele positive Reaktionen beim Eröffnungsfest.

Ermöglicht haben dieses Vorhaben zahlreiche private Sponsoren und Unternehmen. Diese finden sich auf einer Infotafel wieder. Außerdem konnte der Verein eine EU-Mitfinanzierung aus dem Regionalförderprogramm LEADER zur Verwirklichung des Stadtgartens an Land ziehen.

