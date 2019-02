Greiner "Science Busters"-Schülerteam bringt Licht in das Dunkel des Weltalls

BAUMGARTENBERG/GREIN. Bezirk Perg stellt zwei von drei Oberösterreich-Teams im Bundesfinale der "Lego League".

Die "Science Busters" der NMS Grein mit ihrem Astronautenanzug Bild: lebe

Hilft ein Regenschirm gegen kosmische Strahlung? Wie kommt der Astronaut in der Schwerelosigkeit zu einem "Six-Pack"? Diese elementaren Fragen des Lebens im Weltraum beantwortet das Team der NMS HIT Grein beim morgigen Österreich-Finale der "My First Lego League" im steirischen Bad Radkersburg. Die 18 besten Bundesländer-Teams aus den Anfang Jänner ausgetragenen Regionalwettbewerben werden hierbei nicht nur zeigen, was sie beim Bauen und Programmieren von Roboterfahrzeugen drauf haben, sondern auch originelle Beiträge zum Thema "Into Orbit" auf die Bühne bringen. Als Oberösterreich-Vertreter mit dabei sind neben der Technik-NMS Wels auch das Europagymnasium Baumgartenberg und die NMS HIT Grein.

Stress auf der Mondbasis

Seit Beginn dieses Schuljahres tüftelten die Teams der teilnehmenden Schulen am Bau und der Programmierung von Lego-Robotern, die auf einem exakt vorgegebenen Parcours mehrere Aufgaben zu erledigen haben: Da müssen Teile einer Lego-Weltraumstation aufgehoben und an einem bestimmten Ort abgelegt oder Maschinen in Gang gesetzt werden. Für jede Aufgabe gibt es eine Vielzahl von Lösungen. Dabei zählen Präzision und Zeit. Denn zur Raumstation in der Spielfeldmitte führen viele Wege. Aber noch mehr gehen daran vorbei, wie sich beim Training immer wieder zeigt. Diese Fehlerquellen zu minimieren, ist eine der Hauptherausforderungen für die Programmierer und Roboter-Konstrukteure, die dabei als Team zusammenarbeiten müssen. "Wir haben uns heuer vor allem auf das Roboter-Design und die Stabilität des Programms konzentriert", sagt Schülerin Marlene Kühberger. Gemeinsam mit Nina Wahlmüller wird sie den Greiner Lego-Roboter auf dem Turniertisch dirigieren. Sollte beim Bewerb ein wichtiges Roboterteil ausfallen, haben die Greiner einen Ersatz-Roboter startbereit.

Ebenfalls intensiv geprobt wurde der eingangs beschriebene Auftritt zum Forschungsthema "Into Orbit". Hier will das Greiner NMS-Team die Jury mit einem Raumanzug überraschen, der durch Elektrostimulation die Muskeln von Astronauten trainiert. "Das war im Landesfinale unser größter Trumpf. Mal sehen, wie es dann in Bad Radkersburg läuft", hoffen die Robotic-Lehrerinnen Maria Hochpichler und Elfi Kühberger auf einen überzeugenden Auftritt ihres Schülerteams.

Starkes "Eurobot"-Team

Mit einem großartigen Auftritt im Oberösterreich-Bewerb löste auch das von Gerald Landl gecoachte Team des Europagymnasiums Baumgartenberg das Ticket für das morgige Österreich-Finale. In einem extrem spannend verlaufenen Bewerb mussten sich die Baumgartenberger zuletzt nur um einen einzigen Punkt den Welsern geschlagen geben. Mit diesem Ergebnis qualifizierten sich Felix Hunstorfer (6a), Fritz Kürmayr (5a), Maximilian Habsburg Lothringen (6a), Michael Laska (3c) und Stefan Stadlbauer (3c) aber souverän für den Finalbewerb.

Das Eurobot-Team des Baumgartenberger Europagymnasiums

Technik und Teamgeist

Wer hat den Roboter mit der geschicktesten Technik? Wer hat den Roboter mit der effizientesten Programmierung? Wie läuft die Kooperation im Team und was haben die Teilnehmer aus ganz Österreich zum Thema "Into Orbit – Leben und Reisen im All" herausgefunden? Diese Fragen werden morgen beim Österreich-Finale der "My First Lego League" im steirischen Bad Radkersburg beantwortet. 18 Schülerteams mit 150 Jugendlichen stehen dabei am Start, um den Österreich-Sieg unter sich auszumachen.

