Gratistests für Betriebe

"Damit auch spontane Besuche zum Beispiel im Gasthaus möglich sind oder wenn der Test vergessen wurde, stellt der Bund unseren Betrieben kostenlose Schnelltests zur Verfügung. Die Bezirksstellen der Wirtschaftskammer sorgen dafür, dass diese Tests an die Unternehmen verteilt werden", sagt Rohrbachs WK-Bezirksstellenobmann Andreas Höllinger. Tests können von Betrieben an mehreren Stationen im Mühlviertel abgeholt werden. Natürlich gilt das für alle Bezirke. Wichtig ist den WK-Obleuten, dass die Tests wirklich nur als Notlösung zur Anwendung kommen sollen: "Diese Tests sollen und können natürlich nur in Ausnahmefällen von unseren Betrieben zur Verfügung gestellt werden und nicht als bequeme Lösung dienen, ungetestet zu erscheinen – denn das wäre von den Betrieben auch zeitlich gar nicht zu bewältigen", so Wirtschaftskammer-Bezirksobfrau Urfahr-Umgebung, Sabine Lindorfer.