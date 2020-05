Gratisbücher im Wartehäuschen

In der Baumgartner Bücherbox stehen wie in Renning Bücher aller Art, Zeitschriften, Spiele und Hörbücher für Leseratten jeden Alters rund um die Uhr zur Verfügung. Jeder kann sich Lesestoff ausleihen, lesen und zurückbringen, aber auch behalten oder eigene Bücher in die Bücherbox stellen – und das alles kostenlos. Die neue Bücherbox ist wind- und wettergeschützt im Buswartehaus in Baumgarten aufgestellt und ab sofort in Betrieb. Selbstverständlich bleibt die Bücherbox in Renning nach wie vor mit dem gleichen Angebot erhalten. "Mit diesem zusätzlichen Standort wollen wir unserer Bevölkerung die Möglichkeit bieten, noch bequemer, unkomplizierter und vor allem ohne Kosten Bücher untereinander auszutauschen und so auf einfache Art und Weise zu einer großen Auswahl an Lesestoff zu kommen", meinen Bürgermeister Josef Reingruber und Dorfentwicklungsobmann Siegfried Ehrenmüller. Sie freuen sich schon auf einen regen Betrieb in beiden Standorten. Finanziert wird dieses Projekt von der Gemeinde Haibach mit der Unterstützung der Dorfentwicklung des Landes OÖ.

