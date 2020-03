Gratis-Mittel zur Desinfektion für die Einsatzkräfte

Da Desinfektionsmittel momentan äußerst knapp sind, hat sich Synthesa entschlossen, diese selbst zu produzieren und nicht nur im eigenen Betrieb zu verwenden, sondern auch der Feuerwehr, der Polizei und dem Roten Kreuz zur Verfügung zu stellen. "Obwohl unsere Abfüllkapazitäten vor Ort beschränkt sind, möchten wir die lokalen Einsatzorganisationen bei ihrer sehr anspruchsvollen Arbeit unterstützen", sagt der technische Geschäftsführer Paul Lassacher über diese Spende.

Produktion in Perg läuft weiter

Trotz der schwierigen Zeit läuft die Produktion von Baufarben in Perg weiter. Zur Erhöhung der Sicherheit wird seit zwei Wochen nur noch in kleinen Teams mit separaten Schichtzeiten und räumlicher Trennung gearbeitet. Nach jeder Schicht werden die Arbeitsplätze desinfiziert, um den Mitarbeitern der darauffolgenden Schicht bestmöglichen Schutz am Arbeitsplatz zu garantieren. "Damit entsprechen wir den Vorgaben der Bundesregierung und gewährleisten ein sicheres Arbeiten für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter", sagt Lassacher.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Perg Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.