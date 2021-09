Das neue "Granittaxi" bringt seit gestern mehr Mobilität in fünf Rohrbacher Gemeinden. In der Pilotphase sind Pfarrkirchen, Putzleinsdorf, Niederkappel, Hofkirchen und Lembach mit dabei, das Konzept soll später auch in anderen Gemeinden umgesetzt werden. Viele Monate der Planung sind dem Startschuss für das Mikro-ÖV-Projekt der Wirtschaftskammer Rohrbach und der Klima- und Energie-Modellregion Donau-Böhmerwald vorausgegangen.