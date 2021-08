"Granittaxi" fährt bald durch fünf Rohrbacher Gemeinden

"Granittaxi" heißt das Mikro-ÖV-Projekt der WK Rohrbach und der Klima- und Energiemodellregion Donau-Böhmerwald, welches am 20. September startet. In den vergangenen Wochen wurde dafür ein passender Name gesucht. Die Abstimmung brachte den Namen "Granittaxi" hervor.