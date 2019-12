Nach dem Granitmarathon ist vor dem Granitmarathon. Das Erfolgsmodell des Mühlviertler Mountainbikerennens geht 2020 in die nächste Runde. Und diese wird keine gewöhnliche. Es werden die nationalen Meisterschaften im Mountainbikemarathon ausgetragen, und die Veranstalter feiern zugleich die 20. Auflage des beinharten Bike-Rennens.

Vor ziemlich genau 20 Jahren hatte der heutige Bürgermeister und damalige Sportobmann Klaus Falkinger die Idee, etwas "Neues" anzugehen. Seine Sektionen liefen alle eigenständig, der Chef hatte nichts zu tun. Also setzte er auf den Mountainbike-Trend. Der Entschluss wurde kurzerhand gefasst und alles, was man dafür geglaubt hat zu brauchen, organisiert. Ein halbes Jahr später war es dann so weit und der ganze Ort Kleinzell in Aufruhr und Vorfreude. Nur der Wettergott war in diesem Jahr noch kein Mountainbiker und ließ es wie aus Kübeln regnen. Der Erfolg wurde aber auch durch den Regen nicht verhindert.

Und weil es trotz der widrigen Bedingungen so gut lief, war für alle klar: Dieses Rennen soll keine Eintagsfliege bleiben – und man baute den Granitmarathon zu einem Rennwochenende aus. Es wurden Charity-Rennen gefahren und 4-Cross-Action geboten. Trial-Biker zeigten ihre Künste, und es gab ein Mehrtages-Rennen.

2006 wurde erstmals eine Staatsmeisterschaft in Kleinzell ausgetragen. Das konnte dann nur noch von der Europameisterschaft 2011 getoppt werden.

Hofübergabe im OK-Team

2016 übergab Falkinger das Zepter an den heutigen OK-Chef Jürgen Scalet, und mit ihm kam wiederum ein neuer Spirit in die Veranstaltung. Das Rennwochenende sollte nicht nur für eingefleischte und hartgesottene Biker stehen, sondern vielmehr ein Familienwochenende sein.

Jubiläums-Trikot

Passend und pünktlich zur 20-Jahres-Geburtstagsfeier wird es auch ein passendes Granitmarathon-Rad-Trikot geben. In Kooperation mit MAS-Sports und Intersport Pötscher wird es dieses Trikot in limitierter Auflage, aber dafür in hoher Qualität und zu einem fairen Preis geben. Erhältlich wird dieses Sammlerstück in allen Intersport Pötscher Stores und natürlich am Rennwochenende auf der EXPO sein.