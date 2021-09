Granitbeißer-Marathon meldet sich zurück

Endlich wieder granitharte Mountainbike-Action: Nach einjähriger Pause geht am Samstag und Sonntag wieder das Granitbeißer-Rennen über die Bühne. Mountainbike-Profis wie Christoph Soukup und Matthias Alberti scharren ebenso schon in den Startlöchern wie zahlreiche Hobbysportler. Beide haben ihren Start bei der 28. Auflage bereits länger zugesagt. Der Grund ist ein ganz einfacher: "Das Rennen ist jedes Jahr immer wieder ein Genuss, weil hier einfach alles perfekt organisiert ist." Dabei können die Rennteilnehmer auch heuer wieder aus drei Strecken auswählen.

Zur Auswahl stehen die Extreme-Strecke über 72,5 Kilometer und 2540 Höhenmeter, die Medium-Strecke über 39,5 Kilometer und 1270 Höhenmeter und die Small-Strecke über 16 Kilometer und 536 Höhenmeter. Auf die Starter warten wieder kräfteraubende Anstiege, schöne Singletrails und schwierige Wurzelpassagen – für jeden ist was dabei.

3000 Euro Preisgeld

Insgesamt wird ein Preisgeld in der Höhe von 3000 Euro an die Tagessieger der drei Klassen und die Sieger der Mühlviertler Alm Meisterschaft ausgeschüttet. Im Rahmenprogramm spielen am Samstag beim Granitbeißer-Zeltfest "Lifebrothers" auf. Die Gruppe "Oberkrainer Power" gestaltet am Sonntag den Bike-Frühschoppen musikalisch.

www.granitbeisser.at