„Granit-Zweckerl“: Kinderbetreuung am Arbeitsplatz

SANKT MARTin. Ab 2022 bietet der Granitlab-Co-Working-Space in St. Martin eine betriebliche Kinderbetreuungsmöglichkeit an. Vorerst als Pilotprojekt mit Unterstützung durch die Initiative „New Ways of Work“, die aus Mitteln des Landes Oberösterreich gefördert wird. „Besonders im ländlichen Raum ist es schwierig, Beruf und Privatleben zu vereinbaren. Weite Wege zum Arbeitsplatz und eingeschränkte Kinderbetreuung erschweren es Eltern, nach der Karenz an den Arbeitsplatz zurückzukehren“, weiß Irene Moser, Projektmanagerin bei Business Upper Austria. Mit der Initiative „New Ways of Work“ entwickelt und erprobt die Standortagentur neue Ansätze für eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Deshalb startet das Granitlab in St. Martin ein Pilotprojekt zur betrieblichen Kinderbetreuung: Zwischen Jänner und Dezember 2022 werden die „Granit-Zweckerl“ in der Kinderbetreuung des Granitlab tagsüber professionell betreut, während ihre Eltern im Granitlab arbeiten. Betreut werden Kinder zwischen eins und dreieinhalb von einer zertifizierten Tagesmutter, unterstützt durch den Familienbund. Granitlab-Nutzer können das Angebot für einen geringen Selbstbehalt nutzen. Die Betriebszeiten werden flexibel vereinbart und geplant, auch während der Sommermonate und zu Ferienzeiten. Damit soll jungen Eltern die Rückkehr in den Arbeitsmarkt nach der Karenz erleichtert werden.

Unterstützung für Eltern

„Die Granit-Zweckerl sind bei den geschulten und professionellen Tagesmüttern in den besten Händen“, weiß Höllinger. Gemeinsam wird in der Kleinstgruppe frisch gekocht, gebastelt und gespielt. Das Granitlab befindet sich, ebenso wie die geplante Kinderbetreuungsgruppe, direkt am Marktplatz in St. Martin. In direkter Nähe, aber mit genügend Abstand. Trotzdem kann man seinen Nachwuchs jederzeit besuchen und zu vereinbarten Zeiten abliefern und abholen. „Der Trend zu betrieblichen Kinderbetreuungsangeboten hält an, und immer mehr Unternehmen entscheiden sich für eine Kinderbetreuung. Es freut uns sehr, dass wir mit unserer Expertise beim Pilotprojekt dabei sein dürfen“, sagt Familienbund-Landesobmann Bernhard Baier. Innovative Mobilitäts-, Arbeits- und Kinderbetreuungsmöglichkeiten sind Themen, für die sich Andreas Höllinger auch als Rohrbacher Wirtschaftskammer-Obmann schon seit längerem einsetzt: „Es braucht die passenden Voraussetzungen und Rahmenbedingungen für Arbeitgeber und Arbeitnehmer, um Leben und Arbeiten in der Region zu ermöglichen und zu fördern.“ Schließlich sind es viele Faktoren, die den ländlichen Bereich als Lebensraum attraktiv machen, aber ebenso viele, die noch optimiert werden können.

Nicht nur für Unternehmer

Ein Co-Working-Arbeitsplatz ist übrigens nicht nur für Selbstständige und Gründer gedacht, sondern auch für Arbeitnehmer als Alternative zum Homeoffice. Denn im Vergleich zum Homeoffice gibt es in einem Gemeinschaftsbüro die nötige moderne Infrastruktur – von der Kaffeemaschine bis eben zur Kinderbetreuung.