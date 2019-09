Granit, Waldluft und Hügel, die zum Wandern einladen

Von seiner besten Seite zeigte sich der Johannesweg am Samstag bei der knapp zehn Kilometer langen Wanderung, zu der die OÖNachrichten gemeinsam mit der Raiffeisenbank Mühlviertler Alm, Brau Union und Vivatis geladen hatten. "Die Wanderwege sind sehr gepflegt, die Wälder ein Traum und an den Ausblicken in das Hügelland kann man sich kaum satt sehen. Hoffentlich gibt es eine Fortsetzung", sagte Alois Aichberger aus Peuerbach.

Der Johannesweg als Aushängeschild des Mühlviertler Wanderwegenetzes beeindruckte aber auch Wanderer, die aus der engeren Region gekommen waren, um gemeinsam mit den OÖN zu pilgern. Beispielsweise Elisabeth und Friedrich Kainmüller aus Freistadt: "Wir sind eifrige Wanderer und sind dabei schon viel herum gekommen. Die Wanderstrecken vor unserer Haustür brauchen sich vor denen in anderen Regionen überhaupt nicht zu verstecken."

Ein kurzes Innehalten

Zahlreiche Wanderer nutzten die Pilger-Stationen auch zu einem kurzen Innehalten und Durchschnaufen, ehe sie sich wieder auf den Weg machten.

Mit einem Leuchten in den Augen verfolgte einer der Gründerväter des Wanderwegenetzes Mühlviertler Alm die große Begeisterung, mit der die Teilnehmer am Samstagvormittag das Mühlviertel erwanderten: Weitersfeldens Altbürgermeister Josef Mittmannsgruber. "Wenn ich mir ansehe, mit wie viel Freude die Leute hier wandern, weiß ich, dass sich die vielen Sitzungen und Verhandlungen gelohnt haben", so der Ehrenbürger von Weitersfelden beim Anstieg zur Einsiedlerhütte.

"Wir haben viele schöne Wanderstrecken in der Tourismusregion Mühlviertler Alm. Der Johannesweg ist zweifellos unsere stärkste Marke in diesem Bereich", sagte Schönaus Bürgermeister Herbert Haunschmied (VP), der die Wanderung ebenso begleitete wie sein Amtskollege Erich Punz (SP) aus Liebenau. "Normalerweise bin ich hier viel mit dem Fahrrad unterwegs. Aber auch zu Fuß ist diese Region einfach ein Genuss."

Dem konnte auch Kaltenbergs Bürgermeister Alois Reithmayr, der eine Bio-Landwirtschaft direkt am Pilgerweg bewirtschaftet, nur zustimmen: "Immer mehr Gäste entdecken die Reize des Johanneswegs. Auch die Reaktionen heute bei der Wanderung mit den OÖNachrichten beweisen, dass hier ein touristischer Leuchtturm entstanden ist."

Musikalischer Pilgerteppich

Dass die seit Wochen ausgebuchte Johannesweg-Wanderung so gut angekommen ist, lag auch an der umsichtigen Vorbereitung durch Hirschalm-Wirt Josef Aglas und sein Team, das die Wanderer mit Gulasch und Krautfleckerl verwöhnte. Zum Kaffee ließen sich die Gäste dann noch frisch zubereitete, warme Bauernkrapfen schmecken. Und auch die Musik durfte nicht fehlen: Krainersound, die Musikkapelle Unterweißenbach und die Königswiesener Wirtshausmusi legten einen gepflegt-bodenständigen Klangteppich auf dem Johannesweg aus.

Reaktionen

„Mein Mann und ich sind eifrige Wanderer und kommen viel herum. Die Wanderstrecken vor unserer Haustür brauchen sich vor anderen Wanderregionen nicht zu verstecken.“ Elisabeth Kainmüller, Freistadt

„Die positiven Reaktionen heute bei der Wanderung mit den OÖNachrichten beweisen, dass mit dem Johannesweg ein touristischer Leuchtturm entstanden ist.“ Alois Reithmayr, Bgm. Kaltenberg

„Ich kann den OÖNachrichten nur gratulieren, dass sie diese großartige Veranstaltung auf die Beine gestellt haben. Es ist ein traumhafter Tag hier im Mühlviertel.“ Willi Resch, Ried in der Riedmark

„Ich war heuer ein Stück auf dem Jakobsweg in Nordspanien unterwegs. Ein beeindruckendes Erlebnis, aber auch hier ist es wunderschön.“ Ewald Pöschko, Geschäftsführer der Braucommune Freistadt „Wenn ich mir ansehe, mit wie viel Freude die Leute hier wandern, weiß ich, dass sich die vielen Sitzungen und Verhandlungen damals gelohnt haben.“ Josef Mittmannsgruber, Altbürgermeister von Weitersfelden

