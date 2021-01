Grabkerzen verursachten Feuer in Glashaus

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Die 66-jährige Besitzerin des Glashauses stellte am Freitagabend die Kerzen auf, damit die Blumen nicht abfrieren. Unter die Kerzen stellte sie zur Sicherheit Untersetzer, berichtete die Polizei OÖ. Doch das half nicht. In den frühen Morgenstunden stand das Glashaus und der angrenzende Geräteschuppen in Vollbrand. Die Besitzerin bemerkte gegen 5.30 Uhr auf das Feuer und verständigte die Einsatzkräfte. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Verletzt wurde niemand.