Kirchen und Kapellen im Mühlviertel: "Gotik muss man spüren!"

Spitzbögen, Rippengewölbe und aufwändige Steinmetzarbeiten: Diese für die Gotik typischen Merkmale begutachteten dieser Tage Sophie Morawitz von der Universität Wien und Hynek Látal von der Universität Budweis gemeinsam mit Hubert Nitsch, Kunsthistoriker der Diözese Linz in Mühlviertler Kirchen und Kapellen. Und das gleich in mannigfaltiger Ausführung: Nicht weniger als 30 Kirchen standen auf dem Besuchsprogramm des dreitägigen Gotik-Marathons.

"Gotik muss man spüren! Natürlich sind alle Kirchen in der Region bestens dokumentiert. Trotzdem haben abseits von Daten und Zahlen vielerorts kleine Besonderheiten entdeckt, die es wert sind, in ein neues Besucherkonzept aufgenommen zu werden", sagte Morawitz beimBesuch der Pfarrkirche Wartberg. Genau das verfolgt das Projekt "Neue Gotikstraße - Goticka stezka", das derzeit im Mühlviertel sowie in Südböhmen entsteht. "Ich durfte in diesen drei Tagen viele Kirchen sehen, die ich schon lange einmal besuchen wollte. Wir konnten viele Eindrücke aufnehmen, die für unsere weitere Arbeit von großem Wert sind", sagte Hynek Látal. Trotz des engen Zeitkorsetts habe die Begeisterung von Standort zu Standort keineswegs abgenommen. Das Gegenteil war der Fall. Sophie Morawitz: "Hinter jedem Kirchentor wartete eine neue Überraschung auf uns."

In einem nächsten Schritt werden von jeder besuchten Kirche Drohnenaufnahmen sowie eine 3D-Visualisierung für eine digitale Gotik-Landkarte angefertigt. Der Tourismusverband Mühlviertel organisiert darüber hinaus gemeinsam mit der Diözese Linz ab März Workshops, die für alle Interessierten in den Pfarren offen sind und neue Wege der Kunstvermittlung anbieten sollen.

Kulturelle Nahversorger

"In der Gotik war die Kirche der kulturelle Nahversorger schlechthin – und sie ist es oft bis heute", verweist Kunsthistoriker Hubert Nitsch auf die vielen Konzerte, die zusätzlich zu Messfeiern und Andachten abgehalten werden. Zudem seien Kirchen wichtig für die Identität eines Ortes: "Die Zugehörigkeit zur Institution Kirche sinkt. Aber die Identifikation der Menschen mit den Kirchen ist ungebrochen stark."

Das zeige auch das positive Echo auf die neue Gotikstraße – im Mühlviertel ebenso wie in Südböhmen, sagt Projektleiter Hans Hinterreiter vom Tourismusverband Mühlviertel: "Wir wurden in jeder Pfarrgemeinde von Menschen empfangen, die zurecht stolz sind auf ihr gotisches Kulturdenkmal. Daraus ergibt sich ein enormes touristisches Potenzial., das wir in unserem grenzüberschreitenden Projekt heben wollen."

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Bernhard Leitner Lokalredakteur Mühlviertel Bernhard Leitner