Goldmedaille bei Bundesbewerb

Beim Bundesbewerb "Prima la Musica" in Salzburg erreichte die 15-Jährige in der Solowertung "Horn 3 plus" mit 91,80 Punkten eine Goldmedaille. Leonhartsberger ist Schülerin am Musikgymnasium Linz und wird an der Landesmusikschule Eferding von Leopold Ramerstorfer sowie als Studentin der Anton Bruckner Privatuniversität Linz unterrichtet. Als erste Gratulanten stellten sich nach der Preisverleihung ihr Professor Raimund Zell sowie Korrepetitorin Anna Sehwa Yoon von der ABPU ein.