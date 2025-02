Gold und Bronze für Mühlviertler Damen beim Faustball-Finale

Ihre Ausnahmeposition im heimischen Frauen-Faustball unterstrichen die Spielerinnen der Union Compact Freistadt am Wochenende beim "Final3"-Turnier in der Sporthalle Linz/Auhof. Nachdem sie bereits den Grunddurchgang ohne eine einzige Niederlage dominiert hatten, überrollten sie im Finale gegen St. Veit im Pongau mit einem souveränen 4:0-Sieg (11:8, 11:2, 12:10, 11:2).

Damit verteidigten die Freistädterinnen ohne einzige Niederlage ihren Meistertitel aus dem Vorjahr. "Eine Saison ohne Niederlage ist ein Traum", jubelte Kapitänin Laura Priemetzhofer. Die Mannschaft sei nach dem starken Grunddurchgang unter großem Druck gestanden, auch im Finale in Richtung Titel zu marschieren. Diesem Druck habe die gesamte Mannschaft in souveräner Weise standgehalten: "Es ist großartig, dass wir in unserem Kader alle Spielerinnen einsetzen konnten und uns den Titel geholt haben!"

Dass ihr Antreten im Finalturnier rundum verdient war, bewiesen auch die Frauen der Union Greisinger Münzbach. Sie lieferten sich im Halbfinale einen offenen Schlagabtausch mit dem Team aus St. Veit im Pongau, der über die volle Distanz von sieben Sätzen ging. Die Salzburgerinnen erwischten dabei den besseren Start und lagen bei 1:0-Satzführung auch im zweiten Spielabschnitt schon mit 7:4 in Führung. Doch Münzbach kam mit zunehmender Spieldauer immer stärker auf.

Angeführt von Julia Grafeneder im Angriff, drehten die Mühlviertlerinnen den Spielstand in eine 2:1-Satzführung um. Auch danach ging es hin und her. St. Veit schnappte sich die Sätze vier und fünf, doch die Sportunion aus Münzbach erzwang mit einem 11:5 im sechsten Durchgang einen Entscheidungssatz. Hier sah es zunächst danach aus, als könnte Münzbach tatsächlich für eine faustdicke Überraschung sorgen. Doch der 4:0-Vorsprung schmolz immer mehr zusammen und der Entscheidungssatz ging mit 8:11 knapp verloren. Die Enttäuschung über diese knappe Niederlage wich rasch der freudigen Erkenntnis, auf höchster nationaler Ebene eine rundum gelungene Vorstellung abgeliefert und eine starke Hallensaison gekrönt zu haben. Zudem wurde Münzbachs Julia Grafeneder zur besten Spielerin der Partie ausgezeichnet.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper