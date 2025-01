Gold für Gabriel im Teambewerb

Den zweiten Titel für Oberösterreich brachte der dritte und letzte Bewerb bei den 46. Winterspielen der Österreichischen Berufsschulen am Hochficht. Nach dem Triumph im Riesentorlauf war Peter Gabriel (SU Bad Leonfelden/BS Linz 2) auch an der Team-Goldenen beteiligt. Mit dem hauchdünnen Vorsprung von einer Hundertstelsekunde verwies er mit Tobias Müller und Paul Schmidinger (beide BS Steyr 1) sowie Miriam Unterbuchschachner (BS Linz 6) in der Gesamtzeit von 2:01,91 Minuten Vorarlberg 1 auf Platz zwei. Bronze sicherte sich Oberösterreich 2 mit Laura Altenhofer (SU Vichtenstein/BS Rohrbach), Florian Mühleder (USC NF Neuhofen/BS Schärding), Florian Wegscheider (ASVÖ Spital/P/BS Wels) und dem Pongauer Mathias Walchhofer (BS Steyr 1).

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper