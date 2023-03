Göttliche Klänge zur Erfüllung eines Lebenstraums

„Eine Hundeleine habe ich schon geschenkt bekommen“, sagt Simon Payers über jenes Projekt, das seinen Alltag wesentlich erleichtern soll. Denn zur Leine soll schon bald auch der sehnlichst gewünschte – und dringend benötigte – Assistenzhund folgen. Bis es soweit ist, sind aber noch einige Dinge zu erledigen, denn der 37-jährige Freistädter braucht mehr als nur ein Haustier: Simon Payer ist seit seiner Geburt mehrfach beeinträchtigt. Er sitzt im Rollstuhl und wird von seinen Eltern in allen Lebenslagen unterstützt. Eine große Hilfe im Bemühen um mehr Selbstständigkeit wäre jedoch ein Partner- oder Assistenzhund. Solche Tiere sind speziell für den Umgang mit Menschen mit besonderen Bedürfnissen geschult und daher entsprechend teuer. Rund 25.000 Euro kostet ein für Simon passender Hund. Allein dessen Ausbildung dauert ein Jahr.

Vierbeiniger Türöffner

„Einen Hund zu haben ist für Simon ein Lebenstraum“, sagt seine Mutter Raphaela. Ein Partnerhund bedeute für ein Stück mehr Eigenständigkeit und auch Verantwortung, ergänzt Papa Gerald: „Ich hoffe, dass ein solcher Hund zu einem richtigen Freund für Simon wird.“ Voller Vorfreude auf sein en künftigen vierbeinigen Freund ist auch Simon Payer. „Der Hund wird mit mir spazieren gehen, kann Türen für mich aufmachen, etwas aufheben, das mir runterfällt und er kann Hilfe holen.“ Am wichtigsten ist ihm aber: „Der Hund darf bei mir im Zimmer schlafen und ich kann ihn bürsten und mit ihm kuscheln!“

Um die doch erheblichen Kosten zu stemmen, leistet der Rotary Club Freistadt an diesem Wochenende einen Beitrag, an dem ganz viele Menschen mithelfen können: Denn die Rotarier laden am Sonntag um 17 Uhr zu einem Benefizkonzert in die Freistädter Stadtpfarrkirche. Das Ensemble „Kons Art“ mit professionell ausgebildeten Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusikern wird zu einer berührenden Reise durch verschiedene Epochen sakraler Musik führen.

Karten für das Konzert sind bei Bücher-Papier-Wolfsgruber, im Café Hubertus sowie bei Mitgliedern des Rotary Clubs Freistadt erhältlich. Im Vorverkauf kostet eine Karte 15 Euro, an der Abendkasse 18 Euro, Schülerinnen und Schüler zahlen 10 Euro. „Der Reinerlös der Veranstaltung fließt in die Anschaffung von Simons Partnerhund“, sagt Rotary-Freistadt-Präsident Wolfgang Preissl.

