Glasfaserausbau in Neufelden geht in nächste Etappe

Beim Spatenstich in Neufelden (v.l.): Michael Kovacs (BBOÖ), Thomas Matthey (kfm. GF BBOÖ), Claudia Plakolm (Digitalisierungsstaatsekretärin), Peter Rachinger (BGM Neufelden), Josef Schneeberger (Held und Francke)

Die BBOÖ Breitband Oberösterreich GmbH (BBOÖ) erweitert das Glasfaser-Internet in Neufelden. Beim Spatenstich waren Digitalisierungsstaatssekretärin Claudia Plakolm (VP), BBOÖ-Geschäftsführer Thomas Matthey, Bürgermeister Peter Rachinger (VP) sowie Josef Schneeberger als Vertreter der Baufirma Held & Francke anwesend. Bürgermeister Peter Rachinger (VP): "Der Bau der Glasfaser-Infrastruktur durch die BBOÖ wurde schon im Herbst in einem Gebiet gestartet. Mit dem jetzigen Spatenstich erhalten weitere Haushalte die Gelegenheit, sich an das Netz anzuschließen."

In Neufelden werden bereits Anschlüsse für 86 Haushalte errichtet. Für mehr als 400 weitere Anschlüsse ist nun der Startschuss gefallen. Dabei wird die Möglichkeit genutzt, die Verlegung von Wärmerohren für ein Nahwärmeprojekt auch für den Einbau der Glasfaser-Infrastruktur zu nutzen. Ein Vorteil der BBOÖ ist ihr offenes Netz: Das ermöglicht den Endkunden die freie Wahl ihres Internet-Anbieters.

