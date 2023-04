AIGEN-SCHLÄGL. Nachdem Bauchfleck, den die Leader-Region Donau-Böhmerwald mit der gemeinsamen Breitband-Initiative hingelegt hat und der darauffolgenden Ratlosigkeit, gibt es doch noch so manchen Silberstreif am Glasfaser-Horizont.

Nach intensiven Vorarbeiten und Gesprächen mit Gemeindevertretern beginnt die Österreichische Glasfaser-Infrastrukturgesellschaft öGIG, eine Tochterfimra der Allianz-Gruppe, nun in Aigen-Schlägl mit der Umsetzung. „Als Gemeinde war es uns wichtig, ein gesamtheitliches Konzept mit einer klaren Perspektive für den Glasfaserausbau in Aigen-Schlägl zu haben. Die öGIG kann das, weswegen der Gemeinderat dieses Projekt unterstützt“, sagt Bürgermeisterin Elisabeth Höfler. Eine Stimmenthaltung im Gemeinderat kam von Johannes Großruck, der auch für die öGIG die Regionalentwicklung in Oberösterreich leitet und das Projekt von Beginn an betreut hat.

„Als öGIG haben wir für meine Heimatgemeinde Aigen- Schlägl ein zukunftsweisendes Projekt aufgesetzt, das der Bevölkerung über Jahrzehnte eine sichere, leistungsstarke und schnelle Datenanbindung über unser Netz bietet“, zeigt sich Großruck überzeugt. Das Netz wird in Aigen-Schlägl bald Haushalte und Betriebe mit eigenen Glasfasern versorgen und damit eine sichere und stabile Datenverbindung für alle Anschlüsse ermöglichen. „Bei uns gibt es keine Funk- oder Kupferüberbrückungen und wir setzen auf eine Bauweise, welche die nächsten Jahrzehnte halten wird“, erklärt Großruck.

Für alle Anbieter offen

Als weiteren bedeutenden Vorteil sieht der Glasfaser-Experte den Umstand, dass das Glasfaser-Netz der öGIG für alle Internet-Anbieter offen ist. „Das heißt, der Endkunde kann sich bei derzeit mehr als 20 Anbietern punktgenau jenes Paket auswählen, das seinen Anforderungen am besten entspricht“, sagt Großruck. Aktuell setzt Großruck mit dem öGIG-Team die Informationskampagne für Aigen- Schlägl auf. Die ersten Bauarbeiten zur Netzerrichtung sollen noch heuer erfolgen. Insgesamt betreut das Unternehmen mehr als 79 Gemeinden in sechs Bundesländern beim Glasfaserausbau, sieben davon in Oberösterreich. Erst vor kurzem setzte die öGIG den ersten Spatenstich in Münzkirchen.

Was den restlichen Bezirk Rohrbach betrifft, welcher sich noch im Kupfer-Zeitalter befindet, gibt es keine guten Nachrichten: „Die Fördersituation zum Thema Breitbandausbau ist - speziell für Oberösterreich - zur Zeit schwierig, und gerade für Gemeinden, die aktiv in Vorleistung gegangen sind, etwa mit Hausbesuchen, Interessensbekundungen onder Infoabende, sehr ernüchternd“, heißt es auf Anfrage von Breitband-Aktivisten aus dem OÖ Breitband-Büro. (fell)

