Glasfaser-Netzausbau in Unterweitersdorf gestartet

UNTERWEITERSDORF. 70 Prozent der versorgbaren Hausanschlüsse sind bei der ersten Bauetappe dabei.

Am Mittwoch erfolgte der Spatenstich zum Ausbau von Glasfaser-Internet in Unterweitersdorf. Der Netzbetreiber LIWEST stellt mit Anschlüssen bis ins Haus (Fiber To The Home) den Gemeindebewohnern schnelles Internet mit Bandbreiten bis zu 400 Mbit/s bereit.

Der Utnerweitersdorfer Bürgermeister Wilhelm Wurm (SP), der das Projekt tatkräftig unterstützt hat, zeigt sich ebenso erfreut über den nun gestarteten Ausbau wie LIWEST-Geschäftsführer Stefan Gintenreiter: „Durch den Ausbau mit leistungsstarker Infrastruktur ermöglichen wir unseren Kunden noch mehr Angebot und damit eine breite Angebotspalette mit bestem Service“. Leistungsstarkes Internet ist die Grundvoraussetzung für die Ansiedelung von Klein- und Mittelunternehmen, die Arbeitsplätze in der Gemeinde schaffen. Doch auch für die Nutzung von datenintensiven Anwendungen wie Musik- und Videostreaming, die gleichzeitige Nutzung von mehreren Smartphones und Tablets über WLAN oder die Anbindung von Smart Home-Systemen ist eine schnelle Internetleitung erforderlich.

Die Bauarbeiten für LIWEST übernimmt die Firma ELIN ESN. Ausgebaut wird in drei Etappen (Clustern). Im ersten Cluster sind bereits jetzt mehr als 70 Prozent der versorgbaren Hausanschlüsse mit an Bord. Dieser soll im Sommer fertiggestellt sein. Der Ausbau des zweiten Clusters startet im Frühjahr 2020, das dritte Cluster im Frühjahr 2021. Für den Ausbau des zweiten Clusters informiert LIWEST bei einem Infoabend am 13. Juni um 19 Uhr im Gemeindesaal Unterweitersdorf.

