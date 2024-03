Dominik Emrich: Glanzvolles Abschlusskonzert in Sologesang

Sein Abschlusskonzert in Sologesang ("Audit of Art") absolvierte Dominik Emrich im Findling der Bruckmühle Pregarten. Der Schüler von Walter J. Fischer an der Landesmusikschule Pregarten begeisterte das Publikum mit einer beeindruckenden Interpretation seines vorbereiteten Repertoires: Er brachte den Zyklus "Schwanengesang" von Franz Schubert zur Aufführung. Die 14 Lieder wurden, einfühlsam begleitet von Manuel Brandtner, mit Dramatik und Verzweiflung erlebbar interpretiert. Die bewegten Zuhörer spendeten Emrich stehenden Applaus. Die Jury des Musikschulwerkes, die extra nach Pregarten gekommen war, bewertete die Darbietung wenig überraschend mit einem "Ausgezeichneten Erfolg".

