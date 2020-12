Knapp ein Jahr ist es her, dass Christoph Filipp die Huber-Filiale in Leonding übernommen hat. Die Bilanz fällt trotz Coronakrise positiv aus: "Wir werden von den Kunden gut angenommen, es wird geschätzt, dass wir vor Ort frisch backen." Ausruhen ist für den umtriebigen Unternehmer, der Bäckereien an mehreren Standorten betreibt, aber keine Option: So fand vor kurzem der Spatenstich für die neue Firmenzentrale der Mühlviertler Landbäckerei, die die Traditionsbäckereien Filipp und Pammer