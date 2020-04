Gitanova: "Gitarre" für Musiker ohne Zeit oder Talent

Musik bekam der gebürtige Haslacher Michael Kainberger schon in die Wiege gelegt. Aufgewachsen ist er in einer musikalischen Familie in Haslach. Beruflich durchlebte der Musikpädagoge und Elektronik-Ingenieur einige Stationen. Sein Herzblut steckte der Mühlviertler allerdings in den vergangenen drei Jahren in seine "Gitanova". Das ist ein neuartiges Musikinstrument, das es Menschen ermöglicht, begleitende Gitarrenmusik zu spielen, ohne tatsächlich die Gitarre zu beherrschen.

Erst am Dienstag stellte Kainberger seine Gitanova erfolgreich in der Erfindershow "2 Minuten 2 Millionen" vor. Die Gitanova richtet sich an Menschen, die gerne Lieder mit Akkorden begleiten würden, aber selbst nicht das nötige Fingerspitzengefühl für das Spielen der richtigen Saiten oder auch nicht die nötige Konsequenz für regelmäßiges Üben haben. Aber auch an jene, denen es vielleicht an Talent fehlt, gestand Kainberger in der Show.

Musik aus der Box

Die Gitanova ist eine Box, auf der man – wie bei einer echten Gitarre – mit der einen Hand die Akkorde schlägt, während man mit der anderen Hand Knöpfe drückt, über welche die entsprechenden Akkorde ausgewählt werden. "Ich sag immer, wenn einer Gitarre spielen kann, erlernt er die Gitanova in zehn Minuten. Wenn einer keine Vorkenntnisse hat, braucht er fünf", sagt Kainberger. Durch 24-Bit-Sampling soll ein Klang zustande kommen, der zu 100 Prozent an den einer echten Gitarre erinnert.

Der Haslacher verspricht, dass man auf seinem Instrument gar nicht falsch spielen kann. Diese Behauptung mussten natürlich auch die 2M2M-Juroren überprüfen – mit Erfolg. Produziert werden die Gitanovas in Vöcklamarkt. Mehrere Mitarbeiter hat Kainberger schon angestellt. Allerdings ruht die Produktion im Moment wegen der Corona-Einschränkungen. "Bestellungen nehmen wir natürlich entgegen, und jeder bekommt seine Gitanova", verspricht der Mühlviertler. Dass der Markt für sein solches Begleitinstrument da ist, davon ist Michael Kainberger überzeugt: "Wir wollen damit den Weltmarkt erobern", so die nicht ganz bescheidene Ansage des musikalischen Tüftlers, der nun "die Früchte ernten will".

Immerhin habe er in den vergangenen drei Jahren fast 300.000 Euro und unzählige Arbeitsstunden in das Projekt Gitanova gesteckt.