Giftige Höhenmeter und glückliche Gesichter

Beißend kalter Wind, Regenschauer und je nach Bewerb bis zu 415 giftige Höhenmeter konnten am Sonntag die rund 500 Teilnehmer nicht davon abhalten, beim Blasenstein-Trail ihr Bestes zu geben. Zum dritten Mal war das Untere Mühlviertel Austragungsort dieses Benefizlaufs für Kinder, die an chronischem Rheuma erkrankt sind. Der Großteil der Läuferinnen und Läufer hatte sich für den "Fun Trail" über 5 Kilometer und 165 Höhenmeter angemeldet. Auch beim "Walk-Trail" ergoss sich eine stattliche Menschenmenge auf die Strecke. Nur die Fittesten wagten sich über die volle Trail-Distanz von 11,8 Kilometer rund um den Blasenstein - inklusive dem berüchtigten Schlussanstieg beim Bergweg.

Die teilnehmerstärksten Gruppen stellten die Askö St. Georgen am Walde bei den Vereinen und die Mittelschule St. Georgen am Walde bei den Schulen. Ebenfalls aus St. Georgen - aber jenem an der Gusen - stammt der diesjährige Sieger des Blasenstein Trails: Christian Slawiczek wiederholte seinem Sieg aus dem Vorjahr in souveräner Manier. Und er verbesserte dabei auch seine Siegerzeit um ganze 40 Sekunden auf 48:36 Minuten, obwohl die Strecke durch den Regen deutlich rutschiger und damit eigentlich langsamer war als im vergangenen Jahr. "Ich wollte unbedingt schneller sein als vor einem Jahr, Deshalb habe ich mir auf der Strecke einige Punkte gemerkt, an denen ich meine Zwischenzeiten ausgerichtet habe.", sagte Slawiczek im Ziel.

Karin Formanek, Obfrau des Vereins "Rheumalis" stand die Freude über das finanzielle Ergebnis des Laufs - im vergangenen Jahr mehr als 30.000 Euro - schon vor dem Start ins Gesicht geschrieben: "Dieser Lauf ist der Grund, warum wir erstmals in unserer Vereinsgeschichte ein fixes Budget erstellen können für die Betreuung unserer Kinder und Familien." Mit dem Spendenergebnis aus dem Blasenstein Trail kann in den Sommerferien eine medizinisch betreute Therapiewoche für Kinder mit chronischem Rheuma durchgeführt werden. Für diesen Zweck lohne sich der wochenlange Aufwand allemal, unterstrich auch Hermann Puchberger, Obmann der Sportunion St. Thomas am Blasenstein: "Man braucht sich nur umzusehen und schöpft eigentlich mit jeder Sekunde neue Energie." Schon jetzt ist daher klar: Auch 2025 wird es wieder einen Blasenstein-Trail geben. Und zwar exakt am Welt-Rheumatag, dem 12. Oktober 2025.