Gewürz aus Mühlviertler Rinderspeck in ganz Österreich auf dem Markt

Das Bio-Produkt des Jahres 2022, "Bio Speckup", schickt sich an, vom Mühlviertel aus die Würzkultur auf Österreichs Tafeln zu revolutionieren. Neben Salz und Pfeffer soll Speckup als drittes Gewürz einen Stammplatz in österreichischen Menagen erobern. Dieser Tage zieht das Speckpulver aus dem Mühlviertel in ganz Österreich bei BILLA Plus sowie bei Eurospar in Oberösterreich und Sutterlüty in Vorarlberg ein. St. Der Schöpfer des speckigen Gewürzes ist Robert Weißengruber aus St.