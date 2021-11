Gewalt gegen Frauen: Orange Porträtserie, die hoffentlich einmal endet

"Orange the World" steht von 25. November bis 10. Dezember gegen Gewalt an Frauen. Weltweit werden in unterschiedlicher Weise Zeichen gesetzt – alles in Orange. Die Malerin und Illustratorin Doris Maria Weigl aus Aigen-Schlägl beteiligt sich mit der Porträtserie "Orange" daran. Sie will bewusst dieses Zeichen setzen, weil sie Geschichten darin verarbeitet, die betroffen machen. Dabei dachte die Künstlerin zum Beginn ihrer Recherche, dass Gewalt gegen Frauen eigentlich kein weitverbreitetes Thema mehr sein könne.

"Eigentlich hatte ich es gehofft", sagt sie, denn Doris Maria Weigl ist immer tiefer eingetaucht in eine "bizarre, sinistre Welt aus Gewalt, Leidenschaft, Angst und Hoffnung", wie sie sagt. Sie ist beim Lesen von Statistiken erschrocken und noch viel schlimmer: "Ich habe die Schicksale einzelner Frauen erfahren. Frauen, die schon als Kind missbraucht und misshandelt wurden. Frauen, die auf der Bühne strahlen und backstage bluten. Frauen, die erdulden und verzeihen. Frauen, die wiedergeboren werden. Frauen, die elend zugrunde gehen. Allein bei den prominenten Frauen, bei Stars, die im Rampenlicht stehen, ist die Zahl von Misshandlungen erdrückend hoch. Diesen Frauen, gleich ob bekannt oder nicht, gleich welchem Milieu sie angehören und welchen Status sie haben, habe ich meine Serie Orange gewidmet. Weil Gewalt nicht sein darf."

Bilder in Orange-Schwarz

Die Portraits sind in den Farben Orange und Schwarz gehalten. Damit will Weigl einen besonders starken Kontrast zum Ausdruck bringen, der warnt, der aufmerksam macht, der schreit: "Schau nicht weg!" In der Orange-the-World-Kampagne der Vereinten Nationen steht das Orange für eine Zukunft ohne Gewalt gegen Frauen. "Der schwarze Hintergrund symbolisiert für mich als Künstlerin das Dunkle hinter dem Leuchten. Das Schicksal der Betroffenen, das viel zu oft unbemerkt von der Welt bleibt. Eines haben mir meine Recherchen gezeigt: Ganz gleich, wie stark, ganz gleich, wie mutig – es kann jeder Frau passieren. Das macht mir Angst."

Gewalttaten machen betroffen

Sie hat schon orange-schwarze Porträts von Teri Hatcher, Tina Turner, Natascha Kampusch, Margret Schäfer oder Lady Gaga gemalt. Wobei es die Künstlerin immer wieder große Überwindung kostet, an die vielen Gewalttaten zu denken. Immerhin sei laut WHO Gewalt gegen Frauen eines der größten Gesundheitsrisiken für diese.

Allein die Statistik macht fassungslos: Mehr als jede dritte Frau musste bereits sexuelle, physische oder psychische Gewalt erfahren – am häufigsten in der Beziehung. Seit dem Ausbruch der Pandemie hat häusliche Gewalt zugenommen.

"Ich werde die Serie laufend ergänzen und dennoch nicht müde werden, fieberhaft daran mitzuarbeiten, eines Tages kein Motiv mehr dafür zu haben", sagt die Mühlviertlerin.

Sie hofft, dass ihre Bilder Frauen den Mut geben, um Hilfe zu bitten und allen anderen Mut, nicht wegzuschauen.