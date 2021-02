Gewalt gegen Frauen: Jede Woche ein Einsatz der Polizei

Kinderbetreuung im Distance Learning, Homeoffice, Einkommensverluste durch Kurzarbeit, Arbeitslosigkeit oder Sorge um den eigenen Betrieb. Die psychischen Ausnahmesituationen in der Pandemie haben leider auch die Fälle häuslicher Gewalt ansteigen lassen.

So zeigen Zahlen des Gewaltschutzzentrums Oberösterreich für das Jahr 2020 landesweit einen Anstieg von Gewalt gegen Frauen und Kinder um 19 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Auch im Bezirk Perg sind gewalttätige Zwischenfälle in Familien mittlerweile an der Tagesordnung: 88 Personen hatten Kontakt mit dem Gewaltschutzzentrum. 57 Mal – also im Durchschnitt ein Mal pro Woche – musste die Polizei bei Gewalt innerhalb der Familie einschreiten.

"Die Coronakrise führte, wie befürchtet, zu einem erheblichen Anstieg von gewalttätigen Übergriffen gegen Frauen und Kinder," sagt die SPÖ-Bezirksfrauenvorsitzende und Abgeordnete zum Nationalrat Sabine Schatz. "Das macht die Dringlichkeit zum Ausbau von Gewaltschutzeinrichtungen deutlich sichtbar. Wir SP-Frauen fordern deshalb mit Nachdruck ein Frauenhaus für das Untere Mühlviertel."

Die nächstgelegene Schutzeinrichtung aus dem Bezirk Perg ist das Linzer Frauenhaus. Derzeit gibt es in einer Gemeinde im Perg zwar eine Übergangswohnung für Frauen in Krisensituationen. Diese könne aber bei weitem nicht jenes Ausmaß an Schutz bieten, die es für Frauen in Gewaltbeziehungen braucht, sagt Schatz: "Da geht es um Sicherheit, Anonymität, eine Videoüberwachung und darum, dass permanent eine Betreuung vor Ort gegeben ist. Ein Frauenhaus kann da ein völlig anderes Schutzniveau bieten."

Die Forderung nach der Einrichtung eines Frauenhauses im Unteren Mühlviertel ist nichts Neues. Sogar der Landesrechnungshof hat in einem Bericht festgestellt, dass landesweit etwa 100 Frauenhausplätze fehlen. Explizit erwähnt ist darunter das Mühlviertel. Spätestens bis 2026 sollte es dieses Angebot für bedrohte Frauen geben. Man befinde sich in sehr guten Gesprächen mit der zuständigen Landesrätin Birgit Gerstorfer, bestätigt Schatz auf OÖN-Anfrage. "Wie so oft in Sozialthemen ist die Finanzierung die entscheidende Hürde." (lebe)

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei

Coronavirus Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Perg Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.