Gesundheitstraining soll Teil des Schulalltages werden

Das Rote Kreuz in Kooperation mit dem Gesundheitszentrum Haslach setzte sich im Finale der Initiative "Startklar" knapp gegen den Verein Waldwichterl und das Arcus-Sozialnetzwerk durch. Mit finanzieller Unterstützung der Sparkasse Mühlviertel-West (SMW) in Höhe von 10.000 Euro wird das Projekt "Beherzt" die Gesundheitskompetenz von Volksschulkindern stärken.

Online-Voting brachte den Sieg

"Nach der Bewertung der Jury war es ein Kopf-an-Kopf-Rennen der drei Finalisten der Initiative Startklar. Die Livepräsentationen haben uns alle begeistert und sowohl inhaltlich als auch in der Umsetzung überzeugt", sagt Christian Terink, Vorstandsvorsitzender der SMW. Am Ende war es das Online-Voting, das "Beherzt" den Sieg bescherte. Das Projekt vermittelt in verschiedenen Modulen einerseits Wissen zur Vorbeugung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, andererseits wird das beherzte Eingreifen und Helfen im Notfall trainiert. Darüber hinaus erwerben die Kinder Fähigkeiten, die sie widerstandsfähiger gegen Stress machen. "Das regelmäßige Training zur Gesundheitsförderung soll dauerhaft in den Schulalltag der teilnehmenden Schulen integriert werden", sagt der Arzt Thomas Peinbauer vom Gesundheitszentrum Haslach.

Sonderpreis für Aqua Sharks

Neben dem Projekt "Startklar" vergab die SMW einen mit 2000 Euro dotierten Sonderpreis für ein Projekt zur Jugend- und Nachwuchsförderung. Hier konnte sich die Schwimmsektion "Aqua Sharks" der Sportunion Rohrbach-Berg durchsetzen. Mit der finanziellen Unterstützung wird die Anschaffung neuer Schwimmutensilien für Baby- und Kinderschwimmkurse ermöglicht.

Fortsetzung im Jahr 2024

Die große Nachfrage mit über 40 Einreichungen und das positive Feedback bestärken die SMW, das Projekt "Startklar" im Jahr 2024 fortzusetzen. Auch die Jury zeigt sich begeistert und spricht sich für eine Neuauflage aus: "Die SMW trifft mit dieser Initiative den Nerv der Zeit, denn gerade jetzt gibt es einen großen Bedarf an gemeinnützigen Projekten."

