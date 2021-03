Gesundheitskasse bezieht neues Büro

Das Osterwochenende nutzt die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) für die Übersiedlung ihres Service-Zentrums in Freistadt. Gestern um 13 Uhr schloss das vertraute Kundenservice in der Hessenstraße für immer seine Türen. Ab Dienstag, 6.45 Uhr, werden die Kunden in der neu errichteten Zentrale in der Sankt-Peter-Straße 6 betreut.

Etwa fünf Millionen Euro investierte die ÖGK in den neuen Standort in Freistadt. Erbaut in 19 Monaten, erlaubt das Gebäude auf gut 1300 Quadratmetern Nutzfläche ein Kundenservice am Puls der Zeit: Es gibt Beratungsinseln für vertrauliche Gespräche, einen Seminarraum für Vorträge und behindertengerechte Toiletten. Die Deckenklimatisierung schafft ein angenehmes Klima im energieeffizienten Bau. Ein Lift zwischen Kellergeschoß und zweitem Stock hält alle Wege barrierefrei. Trotz zentraler Lage gibt es zudem ausreichend Kundenparkplätze.

Stark aufgewertet wurde das Zahngesundheitszentrum am Standort: Mit drei neuen Behandlungsstühlen erbringen die Ärzte vor Ort Zahnleistungen – vom digitalen Röntgen über Füllungen bis zum hochwertigen Zahnersatz. Zahntechniker fertigen Prothesen in höchster Präzision. Ein Medizinischer Dienst – vormals Chefarzt – ist ebenfalls vor Ort.

Für Michael Pecherstorfer, Vorsitzender des ÖGK-Landesstellenausschusses in Oberösterreich, ist das Kundenservice Freistadt ein Modellprojekt für ganz Oberösterreich: "Dieses moderne Kundenservice verkörpert die neue, starke ÖGK im Herzen des Mühlviertels: Ein bewährtes Team erbringt in einem modernen Umfeld beste Leistungen für Versicherte. Da passt einfach alles zusammen!"

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Freistadt Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.