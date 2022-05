Gestolpert: Mit Gartenfräse schwer verletzt

Der Mann befand sich kurz vor 9 Uhr in seinem Garten, um dort Fräsarbeiten durchzuführen, seine Tochter stand daneben. Er benützte eine sogenannte Mutterbodenfräse und lockerte damit das Erdreich auf. Auf einer Böschung stolperte er und versuchte instinktiv die Fräse mit der Hand abzufangen. Dabei geriet er in das Schneidwerk und erlitt schwere Verletzungen. Das Notarzt- und Rettungsteam leisteten Erste Hilfe und lieferten den Mann in das Krankenhaus ein.