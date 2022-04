Kaum konnte der gordische Knoten mit dem Denkmalamt am Kirchenplatz in Kefermarkt gelöst und die Wogen wegen des Abbruchs des Pfarrhofs und des Neubaus des Pfarrzentrums geglättet werden, gerät die Harmonie rund um den geschichtsträchtigen Platz durch die Diözese Linz erneut in Gefahr, gestört zu werden. Dabei geht es nicht um eines der elf denkmalgeschützten Objekte in der Gemeinde Kefermarkt, wovon fünf am Kirchenplatz zu finden sind.