Gesichtsschutz-Masken aus Eidenberg

Unter der Marke "DNA Teamsportswear" produziert die Eidenberger Firma "EinDRUCK" seit Neuestem auch Nasen-Mund-Schutz im individuellen Firmendesign. Angesichts der verpflichtenden Verwendung in Lebensmittelgeschäften und bald auch in öffentlichen Verkehrsmitteln wurden bei Eindruck alle Hebel in Bewegung gesetzt, um neben der Produktion von Raddressen auch die Herstellung wiederverwendbarer Nasen-Mund-Bedeckungen in Angriff nehmen zu können.

Egal ob in Form von klassischen Masken oder als Multifunktionstuch: Ab Druckfreigabe werden die Masken innerhalb von sieben bis zehn Werktagen gefertigt und ausgeliefert. Da man derzeit bei der Vernähung sehr auf Werkstätten im Ausland angewiesen ist, wird für kommendes Jahr auch an einer eigenen Produktion am Firmensitz in Eidenberg gearbeitet.

Gesichtsschutz von Eindruck Bild: Werk

