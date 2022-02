Geschmolzene Wasserleitung verhinderte Wohnhausbrand

Ein 47-jähriger Hausbewohner hatte bis etwa 17 Uhr an einem Pkw geschweißt. Im Bereich des Motorraumes dürfte dann ein Brand entstanden sein, so die Polizei in einer Aussendung. Dieser breitete sich aus und als er gegen 1.30 Uhr von drei Bewohnerinnen bemerkt wurde, hatten die Flammen bereits auf das Garagentor übergegriffen.

Der 49-jährige Hausbesitzer versuchte mit fünf Feuerlöschern den Brand zu löschen. Doch erst der Feuerwehr gelang es schließlich, die Flammen rasch unter Kontrolle zu bringen und diese zu löschen. Glück im Unglück war, dass sich oberhalb des Wagens eine Wasserleitung befand. Diese schmolz durch die Hitze, das dadurch ausgetretene Wasser dürfte einen größeren Brand verhindert haben. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache laufen.