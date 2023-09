Geschichten vom Ameisberg bis zum Lipno-Stausee

Valentin Pühringer über seine Erinnerungen an den Ameisberg

Auch in der 33. Auflage von "Kultur und Geschichte im Bezirk Rohrbach" hat der Heimatverein Geschichten von früher und heute zusammengetragen. Mit 108 Seiten ist es das bisher stärkste Heft. Zu lesen ist darin unter anderem ein Dank an die scheidende Bezirkshauptfrau Wilbirg Mitterlehner und gleichzeitig ein Willkommensgruß an ihren Nachfolger Valentin Pühringer. Walter Kneidinger setzt sich kritisch mit Rolle und Bedeutung der Tannberger auseinander, die im Nebel der Geschichte hinter der