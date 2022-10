Geschichten über Franzn, Hansn und Seppn, die beliebtesten aller Vornamen

Es heißt "Da Franz, da Hans und da Sepp". Geschrieben hat es Obmann Saxinger höchstselbst: "Selbst ein Franz und aufgewachsen mit Brüdern namens Hans und Sepp und vielen Generationskollegen, die auch so heißen, war es mir ein Anliegen, Wissenswertes und Amüsantes rund um diese Namen zusammenzutragen und zu Papier zu bringen", sagt Franz Saxinger über sein neuestes Werk. Dafür trug er über die Jahre die kuriosesten Begebenheiten, die er selbst erlebt oder erzählt bekommen hat, zusammen und notierte diese so lange, bis genügend Material für ein Buch vorhanden war. Aber auch als Geschichtenschreiber hat sich der ehemalige Schuldirektor versucht: "Daraus ist eine humorvolle Adventgeschichte geworden, auf die ich besonders stolz bin. Auch sie ist im Buch nachzulesen."

Präsentation im Centro

Mit dem neuen Buch "Da Franz, da Hans und da Sepp" ist dem Heimatverein des Bezirkes Rohrbach ein ganz besonderes Werk gelungen. Am Samstag nach Allerheiligen, dem 5. November, um 15 Uhr wird es im Rohrbacher Centro bei der Heimatvereinsveranstaltung "Hoamatxang" der Öffentlichkeit präsentiert. Die Besucher erwartet ein unterhaltsamer Nachmittag mit Texten und Liedern aus dem Buch, moderiert vom aus dem Radio bekannten Franz Gumpenberger. Dort wird auch das Buch erstmals zum Kauf angeboten.

In 13 Kapiteln kann der Leser nicht nur lustige Geschichten lesen, die teilweise wahr, teilweise erdacht sind, sondern erfährt auch etwas über die Heiligen namens Franz, Hans oder Sepp. Gedichte nachdenklicher und humoriger Natur sind ebenso enthalten wie Lieder rund um die Franzn, Hansn und Seppn.

Bilder von Thomas Paster

Zur Illustration des Buches hat Franz Saxinger den bekannten Grafiker und Karikaturisten Thomas Paster aus Neufelden motiviert. Mit spitzer Feder gibt er so manchem Franz, Hans oder Sepp ein Gesicht und schafft es, mit seinen Zeichnungen die erzählten Begebenheiten und Anekdoten vor dem inneren Auge ablaufen zu lassen. So bleibt den Lesern nur zu hoffen, dass Franz Saxinger seine Freizeit weiterhin mit dem Schreiben von Büchern verbringt. Wer weiß, vielleicht widmet er sich auch noch den Nächsten aus der Namensliste, den Loisn, Karln und Poidln oder gar der weiblichen Seite, also den vielen Miazln, Nandln und Liesln.

Der Reinerlös aus dem Buchverkauf wird für die Unterstützung des Heimatvereins verwendet.