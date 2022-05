Geschichte des Granitbocks: Mühlviertler Bierfilm brachte goldene Victoria

"Kennst des? Wannst zamsitzt bei am Bier, bei so an richtig guadn Bier", fragt der Sprecher aus dem Off, während die Kamera über die Mühlviertler Hügellandschaft gleitet. Jeder hat dabei ein anderes Bild vor dem inneren Auge. Viel mehr wird auch nicht gesprochen. Die Bilder erzählen die Geschichte des Granitbocks, der im Landbrauhaus Hofstetten gebraut wird – der ältesten aller Brauereien in Österreich. Diese Geschichte ist eine über Wasser, Malz, Hopfen, das Feuer und den uralten Stein.

Ein besonderes Bier

Fast mystisch mutet es im Film an, wenn Peter Krammer und seine Brauer rund um die Feuerstelle stehen und unter stiebenden Funken Granitbrocken zum Glühen bringen. Fast könnte man meinen, hier seien Druiden am Werk, die ein uraltes Ritual vollziehen, um einen Zaubertrank zu brauen – und irgendwie stimmt das ja auch.

Mit ungewöhnlichen Schnitten und Perspektiven schafft es der Film, den Granitbock als besonderes Bier darzustellen. Worte bedarf es dazu keiner weiteren. Dass Peter Krammer für seine Biere ausgezeichnet wird, ist er nicht zuletzt wegen des Granitbocks fast schon gewöhnt. Ein Preis für einen Film über das Bier ist aber dennoch besonders.

Preis für das Filmteam

Der Sieg gelang in der Kategorie Imagefilm, der zeigt, wie der Granitbock mit glühenden Granitzwecken karamellisiert und in 120 Jahre alten Steintrögen vergoren wird. "Wir freuen uns besonders über diese sehr renommierte Auszeichnung. Es ist immer schön, wenn die eigene Arbeit auf großer Bühne präsentiert wird. Wenn dann am Ende eine goldene Trophäe herausschaut, ist das natürlich sehr erfreulich. Ganz großen Dank an die Familie Krammer für das entgegengebrachte Vertrauen", freut sich Markus Bauer von der LM.Media aus Linz über den Erfolg. Bei den Internationalen Wirtschaftsfilmtagen werden übrigens alle zwei Jahre die besten Produktionen aus der Unternehmens- und Wirtschaftsfilmbranche im deutschsprachigen Raum ausgezeichnet. 1962 ins Leben gerufen, mit dem Ziel, die herausragende Kreativität von Filmschaffenden über Grenzen hinweg zu würdigen, kann das Festival auf eine nunmehr sechzigjährige Geschichte zurückblicken und zählt damit zu den ältesten und renommiertesten seiner Art.