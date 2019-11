Geschichte der "toten Grenze" beleuchtet

Auf Spurensuche in die für das Mühlviertel prägende Zeit zwischen 1945 und 1989, in der der Eiserne Vorhang eine beinahe unüberwindbare Grenze zu den tschechischen Nachbarn bildete, begaben sich Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums Rohrbach. Dazu befragten die Jugendlichen mehrere Zeitzeugen, wie sie die Zeit der "toten Grenze" erlebt haben, und gestalteten aus diesem Material in der Schulaula eine Ausstellung.

Bei der Festveranstaltung "Quo vadis Europa – 30 Jahre Fall des Eisernen Vorhangs" im Raiffeisen-Forum Linz wurde das Projekt des Gymnasiums vor wenigen Tagen mit dem 1. Preis ausgezeichnet.

Die Ausstellung "Leben am Eisernen Vorhang" war Teil eines zweijährigen Erasmusprojekts mit Partnerschulen aus Österreich, Deutschland und Tschechien. Höhepunkt des Projekts ist die Aufführung der Kinderoper "Brundibár" von Hans Krása. Die Premiere ist für den 29. März um 17 Uhr im Centro Rohrbach angesetzt.