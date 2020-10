Geschenk aus dem Mühlviertel: Ein Christbaum für den Wiener Rathausplatz

"Dieser Christbaum ist unser Geschenk für Wien in diesen herausfordernden Zeiten", sagte Landeshauptmann-Stellvertreterin Christine Haberlander, die am Mittwoch bei der Fällung im Böhmerwald dabei war.

Die 33 Meter hohe und mehr als 200 Jahre alte Fichte stammt aus dem Revier Holzschlag des Prämonstratenser Chorherrenstifts Schlägl. Jetzt wird der Baum professionell gebunden, um ihn am kommenden Montag in die Bundeshauptstadt zu transportieren. In voller Pracht erstrahlen wird die Fichte dann ab 14. November, wenn Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) gemeinsam mit dem Wiener Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) die Christbaumbeleuchtung anknipsen wird.

Der Weihnachtsbaum am Rathausplatz kommt seit 1959 jedes Jahr aus einem anderen Bundesland. Im Vorjahr stammte der Christbaum aus der Pinzgauer Gemeinde Lend, davor lieferte Kärnten das Exemplar.

Übrigens: Der Mühlviertler Christbaum dient nicht nur als Weihnachtsbotschafter. Das Stammbloch kann als Klangholz verwendet werden. So wird der heimische Tonholzerzeuger Christoph Kölbl Resonanzböden für Musikinstrumente bauen.

Am Mittwoch wurde der Riese gefällt. Bild: Land OÖ/Ernst Grilnberger