Geschäfte und Wirte arbeiten im Lockdown-Modus

Rasch reagiert haben die heimischen Gewerbebetriebe und Wirte auf den neuen Lockdown. Bereits am Samstag hatten etwa in Perg viele Geschäfte spontan auch am Nachmittag offen. Nun stehen vor allem der Verkauf von Gutscheinen sowie das Abholservice bei Geschäften und Gastronomie wieder hoch im Kurs.