Geschäfte öffnen für eine Sommer-Einkaufsnacht

Sommerliches Altstadt-Flair genießen, neue Modetrends aufspüren, miteinander feiern und genießen können die Besucherinnen und Besucher bei der für morgen angesetzten Sommer-Einkaufsnacht in der Freistädter Innenstadt.

Ab 16 Uhr empfangen die Innenstadt-Kaufleute ihre Kundinnen und Kunden zum entspannten Einkauf. Bis 21 Uhr werden in den kleinen, feinen Geschäften der malerischen Altstadt die neuesten Modetrends aus den aktuellen Sommerkollektionen, aber auch Bücher, Schmuck, künstlerische Unikate und genussvolle Kulinarik präsentiert.

Jeder teilnehmende Betrieb hat sich etwas ganz Besonderes für diesen Abend einfallen lassen. So gibt es jede Menge spezieller Angebote wie zum Beispiel Papierschöpfen für Kinder sowie Aktionen vor und in den Shops. Darüber hinaus machen Musiker in den Gassen der Altstadt Lust auf Einkauf und Genuss. All das soll den morgigen Abend zu einem Erlebnis für die ganze Familie machen.

Modenschau heuer im Internet

Die beliebte Modenschau der Innenstadtkaufleute wurde heuer situationsbedingt in das Internet verlegt. Statt auf dem Laufsteg präsentiert täglich ein Unternehmen der Freistädter Innenstadt sein sommerliches Sortiment auf der Facebook-Seite des Stadtmarketings "Freistadt erleben". Die eigens hierfür produzierten Clips können übrigens auch auf YouTube abgerufen werden ("Einkaufsbummel Freistadt").

